Geëmotioneerde Osaka klopt én troost snikkend toptalent Gauff

Een dik uur had Osaka nodig om zich te ontdoen van de jonge Amerikaanse. In de eerste set had Japanse het niet makkelijk. Ze moest tot twee keer toe een break worden wegpoetsen. In de tweede set had de titelverdedigster echter geen moeite meer met Gauff (6-0).



De Amerikaanse tiener kon haar tranen na afloop niet bedwingen. Osaka had oog voor de situatie en troostte Gauff met bemoedigende woorden. ,,Jullie trainden op dezelfde plek als wij en ik vind het mooi om te zien dat we het allebei gehaald hebben en nog altijd hard werken om het beste uit onszelf te halen. Coco, je bent geweldig”, zei Osaka met een brok in haal keel.



Gauff baarde dit jaar opzien door op Wimbledon, als 15-jarige qualifier, de vierde ronde te halen. Ze klopte onder anderen Venus Williams.