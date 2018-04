Geen basisplaats voor Robben in Sevilla

Oranje Leeuwinnen verbreken eigen toe­schou­wers­re­cord uit Enschede

18:05 EINDHOVEN - Een recordaantal toeschouwers is vrijdag in het Philips Stadion in Eindhoven aanwezig bij de WK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse vrouwen tegen Noord-Ierland. Het aantal verkochte kaarten passeerde dinsdag de 28.182.