Geen besmettingen ontdekt bij wielrenners in Abu Dhabi

In totaal zitten zeven Nederlandse renners vast in het rennershotel. Het zijn Wout Poels (Bahrain-Merida), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Wilco Kelderman (Team Sunweb) en Dylan Groenewegen, Koen Bouwman, Timo Roosen en Jos van Emden van Jumbo-Visma. “Het is voor de ploeg te hopen dat ze zondag hun geplande vlucht terug kunnen nemen, want anders komt de voorbereiding van andere koersen in het geding. Er zitten ook mensen van de organisatie van koersen als Strade Bianche en Tirreno-Adriatico vast in het hotel”, weet een woordvoerder van Jumbo-Visma.