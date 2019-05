Geen EK triatlon in Weert voor Klamer

Rachel Klamer doet dit jaar niet mee aan het EK triatlon dat in het Limburgse Weert wordt gehouden. Wel start de triatlete uit Beuningen in de zogeheten mixed team relay, het onderdeel dat in Tokio voor het eerst op het olympische programma staat.

Klamer doet aan de mixed team relay mee samen met Marco van der Stel, Maya Kingma en Jorik van Egdom. De individuele wedstrijd op het EK, dat van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni wordt gehouden, laat de Twentse schieten. „Een kampioenschap in eigen land is heel speciaal en met Rachel hebben we ook een kanshebber voor de Europese titel in huis, maar het EK valt in een heel drukke wedstrijdperiode – met de World Triathlon Series-wedstrijden in Leeds, Nottingham, Montréal en Hamburg waar belangrijke olympische kwalificatiepunten te verdienen zijn. We willen niet het risico nemen dat atleten overbelast of geblesseerd raken”, vertelt Adrie Berk van de Nederlandse Triatlon Bond.

Herstel

De teamrelay staat op zondag 2 juni op het programma, na het individuele EK over de olympische afstand (1500 m zwemmen, 40km fietsen en 10 km lopen) op vrijdag 31 mei (vrouwen) en zaterdag 1 juni (mannen). „Normaal volgt de teamrelay na een sprinttriathlon, daar herstel je net iets sneller van”, vervolgt Berk. „We willen dan ook met een zo vers mogelijk team aan de start komen in de teamrelay, dat is een tweede reden waarom de meeste leden van de teamrelay niet individueel in Weert starten.”

Er zijn in Weert in de teamrelay belangrijke punten te verdienen voor de olympische kwalificatieranking. Berk: „We hopen met een podiumplaats en de bijbehorende rankingpunten afstand te nemen van concurrerende Europese landen. Nederland neemt momenteel de zesde plaats in en de eerste zeven landen op de ranking gaan naar Tokio. We moeten dan ook alles op alles zetten om die positie vast te houden of te verbeteren.”

De geboren Ootmarsumse Jony Heerink doet wel mee aan het individuele EK.