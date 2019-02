Geen EK turnen voor geblesseerde Sanne Wevers

Sanne Wevers laat in een persverklaring van de KNGU weten zich nu volledig te richten op het WK later dit jaar. De 27-jarige Oldenzaalse kampt al sinds februari 2017 met klachten aan haar heup en been, maar wist deze tot aan het WK van 2018 goed onder controle te houden.

In 2018 greep ze de Europese titel op balk en ze won met de Nederlandse ploeg het brons in de EK-landenfinale. Bij het WK werd ze zevende op balk. „Richting de WK had ik een ander ritme en kreeg ik de grip niet echt te pakken. Achteraf gezien zijn de klachten in die periode wel wat erger geworden. Maar ik maakte alsnog me geen zorgen.”