Geen Europese titel veldrijden voor wereldkampioen Ronhaar uit Hellendoorn

„De sterkste heeft vandaag gewonnen en ik was het niet”, sprak Pim Ronhaar na afloop. „Ik had niet de goede benen”, zei de veldrijder uit Hellendoorn nadat hij na enige minuten was bijgekomen van de inspanningen tijdens de race.

Na zijn zege eerder dit jaar op het WK voor beloften in het Belgische Oostende had Ronhaar zijn zinnen gezet op de Europese titel. In zijn regenboogtrui kende Ronhaar een flitsende start en reed hij diverse ronden vooraan in de kopgroep, maar wegkomen bij zijn medevluchters zat er geen moment in. Daaroor was het parcours op de voormalige Drentse vuilnisbelt niet selectief genoeg.