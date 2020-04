Geen gele trui, geen bergen, wel wereldtoppers in virtuele Ronde van Zwitserland

Vijf dagen

De primeur was voor de Ronde van Vlaanderen. Die werd drie weken geleden verreden zonder echte kasseien, maar wel met 13 zwetende en puffende wielrenners. En afgelopen weekeinde nog reden ongeveer 500 liefhebbers thuis op hun hometrainer mee met Tom Dumoulin in een toertocht over het parkoers van de Amstel Gold Race. Van alle virtuele wielerwedstrijden is The Digital Swiss 5, zeg maar de Ronde van Zwitserland op de hometrainer, de meest uitgebreide tot nu toe.



Niet één keer een dik uur zoals eerder de Ronde van Vlaanderen of de Amstel Gold Race, maar dit keer stappen de renners vijf dagen achtereen op. In totaal moeten ze op hun hometrainer bijna 180 kilometer wegtrappen met bijna 4300 hoogtemeters. Dan weer een bergrit, dan een etappe voor sprinters of juist voor punchers, renners met een voorkeur voor een finish boven op een heuvel. Vandaag wacht een zware bergetappe van Agarn naar Leukerbad, iets meer dan 25 kilometer met bijna 1200 hoogtemeters.