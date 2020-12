Geen Hamilton? Het verandert weinig voor Verstappen: ‘Bottas is geen pannenkoek’

Schmidt haalt zijn gelijk met overwin­ning: 'Spelers verdienen een groot compliment’

0:02 Donyell Malen had donderdag na de zware uitwedstrijd tegen Granada in de Europa League (1-0-winst) pas laat in de gaten dat PSV zich geplaatst had voor de volgende ronde. ,,Iemand zei het tegen me, dat PAOK van Omonia had verloren", aldus de spits, die kort voor rust het doelpunt maakte.