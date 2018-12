Geen harde dreunen maar zwoele klanken voor De Zwaan

Door Yorick Groeneweg



De keuze van Jeffrey de Zwaan is uiteindelijk op Could You Be Loved van Bob Marley gevallen. De Leidschendammer had in zijn zoektocht naar een opkomstnummer de hulp van het publiek gevraagd. En dat kreeg hij: op internet stroomden al snel honderden inzendingen binnen, waarna hij de swingende reggaehit omarmde.

De Zwaan moest naar een ander lied op zoek, omdat dartsbond PDC hardcore afkeurt. Bij zijn WK-debuut in 2016 kwam ‘The Black Cobra’ met Moves Like Jagger van Maroon 5 op. Dit was niet zijn eigen keus: de Zuid-Hollander had voor hardcore geopteerd. Het popnummer bracht hem drie jaar geleden ook geen geluk: zijn eerste en voorlopig enige WK-pot ging tegen Michael Smith verloren.

Vanavond opent De Zwaan het WK in Londen. Vanaf 20.00 uur neemt hij het in de allereerste partij op tegen Nitin Kumar uit India. Wint hij zoals verwacht de eerste wedstrijd, wacht later op de avond direct een duel met titelverdediger Rob Cross. De wereldkampioen stroomt net als de andere 31 geplaatste darters – onder wie Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld – een ronde later in.