Geen hoofdtoernooi voor Hogenkamp

Murray in tranen, Australian Open mogelijk laatste kunstje

2:19 Hij hoopt op ‘zijn’ Wimbledon afscheid te kunnen nemen. Maar Andy Murray (31) moet bekennen dat hij niet weet of hij dat haalt. Een slepende heupblessure luidt het einde van zijn carrière in. Op een emotionele persconferentie in Melbourne kondigde hij zijn aanstaande tennispensioen aan.