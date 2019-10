Geen kwalificatie op zaterdag? Dit gaan de coureurs doen om de tijd te doden

Max daagt Sainz uit voor potje FIFA

Carlos Sainz en Max Verstappen lieten gisteren tijdens de persconferentie al weten dat ze het niet te erg zouden vinden, mocht de kwalificatie uitgesteld worden - zoals later inderdaad gebeurde, de kwalificatie wordt nu zondagochtend verreden (03.00 uur Nederlandse tijd). Het zit er namelijk dik in dat de voormalig teamgenoten morgen een voetbalspelletje gaan spelen, zoals ze jaren geleden ook deden. ,,Ik heb hem weer bij me als je zin hebt”, aldus Verstappen. Sainz: ,,Daar ben ik altijd wel voor in.” Waarop Verstappen weer antwoordde: ,,Als je klaar bent om te verliezen...” Ook Lando Norris is uitgenodigd.

Hamilton vraagt aandacht voor dolfijnenjacht

Lewis Hamilton wil zijn tijd nog iets nuttiger gaan besteden. Hij vraagt namelijk aandacht voor de dolfijnenjacht in Japan. ,,Ik weet niet wat ik ga doen morgen. Op zo'n drie uur rijden is een gebied waar ze dolfijnen slachten. De verleiding is groot, misschien ga ik daar morgen wel even naartoe om mee te doen‘’, bedoelde de Britse wereldkampioen duidelijk ironisch.

Vettel gaat niksen

Gevraagd naar zijn bezigheden op zaterdag was Sebastian Vettel duidelijk: ,,Schrijven of wat lezen. Ik ga in ieder geval zeker geen computerspelletjes spelen of internetten.‘’

Bij het team van Vettel

Grosjean aan de slag met modelauto

Romain Grosjean heeft in Japan een fraaie modelauto gevonden. Deze Tyrrell P34, waarin Jody Scheckter in 1976 één Grand Prix won, kan hij morgen mooi in elkaar gaan zetten.

Ook bij Haas treffen ze hun voorbereidingen.