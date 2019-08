Geen Lozano bij laatste training voor Haugesund, Schwaab niet speelgerechtigd

Door Maarten Wijffels De kwetsuur van Lozano is niet ernstig of langdurig. PSV is daarnaast ook in onderhandeling met Napoli over een transfer van Lozano. ,,In principe beslis ik of ik spelers opstel, mits ze fit zijn,’’ zei PSV-trainer vanmiddag voor de training. ,,Maar er is een grijs gebied. Natuurlijk kan het zijn dat de club zegt: Mark, het zou beter zijn als je ‘m niet opstelt in het licht van transferzaken.’’

Schwaab

PSV mist in elk geval nog Daniel Schwaab. Hij is nog niet speelgerechtigd in deze ronde, omdat hij nog niet was aangemeld bij de UEFA ten tijde van de heenwedstrijd.



PSV won vorige week in Noorwegen met 0-1 door een strafschop van Steven Bergwijn. In het Philips Stadion wil PSV voortborduren op de competitiezege (3-1) tegen ADO. ,,We haalden tegen ADO het niveau wat we graag willen,’’ stelt verdediger Nick Viergever. ,,Er werd vroeg drukgezet, we veroverden snel ballen terug. Er zat positieve agressie in het team en dat zag je ook al vooraf op de trainingen.”