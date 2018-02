Geen marathon op natuurijs door te veel zon

Willem Hut, competitieleider marathon van de KNSB, heeft de hoop op een marathon komende tijd verloren. ,,Helaas, de strijd is gestreden, het heeft niet zo mogen zijn", aldus Hut in een persverklaring van de bond.



Vanochtend was hij nog voorzichtig positief over de kansen op een natuurijswedstrijd in Nederland. Vier ijsverenigingen deden hun best een ijsvloer van minimaal drie centimeter te krijgen: De Hondsrug in Noordlaren, Nieuw Amsterdam in Veenoord, IJSCH in Haaksbergen, en STG Rijn-IJssel /AIJC Thialf in Arnhem.



,,Door de grote zonkracht hebben we meer ijs verloren dan verwacht", aldus Hut. De vier ijsverenigingen richten zich nu op het neerleggen van een ijsvloer voor de eigen leden. ,,Een eerste prijs voor deze clubs is dat ze een marathon kunnen organiseren", zegt Hut. ,,Een goede tweede prijs is dat ze hun ijsbaan kunnen openen voor de eigen leden. Door hun inspanningen is dat gelukkig toch weer mogelijk en daarvoor verdienen ze alle lof."