Geen Nederlandse finale: Botic van de Zandschulp kan goede voorbeeld Tallon Griekspoor niet volgen

Met samenvattingTallon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi gehaald. De Nederlander won op het toernooi van Pune, India met 7-6 (4), 6-1 van de als achtste geplaatste Aslan Karatsev. Een eerste geheel Nederlandse finale in bijna dertig jaar lonkte, maar Botic van de Zandschulp moest in de andere halve finale na drie sets zijn meerdere erkennen in Benjamin Bonzi: 6-7 (5), 7-6 (5), 1-6.

Griekspoor won de eerste set met 7-6, waarna hij zijn opponent in de tweede set tot waanzin dreef. Karatsev, die eerder in de week had gewonnen van Tim van Rijthoven, ramde zijn racket kapot en was zeer gefrustreerd door het uitstekende spel van de Nederlander. Griekspoor won de tweede set dan ook ruim met 6-1 waardoor de 26-jarige tennisser voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi staat. Daarmee is hij de eerste Nederlander in de finale van een hardcourttoernooi sinds Robin Haase in 2013 in Wenen.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © AFP ,,Het voelt geweldig om het jaar zo te starten”, zei Griekspoor, die morgen in de finale landgenoot Van de Zandschulp tegen hoopte te komen. Mocht de Nederlandse nummer 1 ook zijn halve eindstrijd aansluitend winnen, dan volgde de eerste Nederlandse ATP-finale sinds 1995. Toen stonden Richard Krajicek en Paul Haarhuis in de finale van het ATP-toernooi in Rotterdam. ,,Natuurlijk zou dat geweldig zijn. Ik hoop erop, maar laten we het afwachten”, zei Griekspoor.

Griekspoor ziet Van de Zandschulp verliezen

Griekspoor juichte dus niet te vroeg en dat was terecht, want Van de Zandschulp had vanaf zijn eerste servicegame zijn handen vol aan Benjamin Bonzi. De Franse nummer 60 van de wereldranglijst, die in twee eerdere ontmoetingen het onderspit moest delven tegen de tennisser uit Wageningen, nam meteen het heft in handen, maar uiteindelijk moest er ook hier een tiebreak aan te pas komen in de eerste set. Drie setpunten maakte Van de Zandschulp daarin ongedaan, voordat het toch prijs was voor Bonzi.

De 26-jarige Fransman hield vervolgens zijn voet op het gaspedaal en in de eerste game van de tweede set was de break alweer een feit. Van de Zandschulp wilde echter van geen wijken weten en knokte zich opnieuw terug. Finalist Griekspoor had inmiddels plaatsgenomen aan de rand van de baan, waar hij zag hoe zijn Davis Cup-collega en Bonzi er ook in de tiebreak een gelijkopgaande strijd van bleven maken. Het verschil werd uiteindelijk gemaakt door een netbal van de Fransman, die net buiten de lijnen viel.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © AP

En dus ging de tweede halve finale naar een beslissende derde set, de eerste van de week voor zowel Van de Zandschulp als Bonzi. Laatstgenoemde trok zich weinig aan van de tegenslag uit de vorige set en wist zijn Nederlandse tegenstander wederom in diens eerste servicegame te breken. Van de Zandschulp was wéér in een vroeg stadium op achtervolgen aangewezen en ditmaal kwam hij een 5-0 achterstand niet meer te boven. Op zijn derde matchpoint maakte Bonzi het af.

Daardoor neemt nummer 95 van de wereld Griekspoor het morgenmiddag (13.00 uur Nederlandse tijd) in zijn allereerste ATP-finale op tegen Bonzi, voor wie dit eveneens een primeur wordt. De 26-jarige tennissers verschillen in leeftijd nog geen maand en speelden in 2017 één keer tegen elkaar, met de Fransman als winnaar. ,,Dit had ik niet verwacht", zei Bonzi. ,,Ik wist dat Botic me razendsnel terug kon breken, dat maakte het lastig. Het was heel close en ik bleef vechten. Het is een prachtige week, hopelijk kan ik dit morgen vasthouden.”

Volledig scherm Benjamin Bonzi. © BELGA

Nummer 100 voor Djokovic ‘Down Under’

Novak Djokovic lijkt op tijd in vorm voor de Australian Open. De 35-jarige Serviër plaatste zich voor de halve finales van het toernooi in Adelaide door de Canadees Denis Shapovalov in twee sets te verslaan: 6-3 6-4. Het was de honderdste zege van Djokovic op Australische bodem. Djokovic kan zich opmaken voor een duel met de Rus Daniil Medvedev, die in de kwartfinales te sterk was voor zijn landgenoot Karen Chatsjanov (6-3 6-3).



De Servische 21-voudig grandslamkampioen gaat later deze maand op jacht naar zijn tiende eindzege in de Australian Open. Vorig jaar mocht de voormalig nummer 1 van de wereld niet meedoen aan het grand slam in Melbourne omdat hij niet was gevaccineerd tegen het coronavirus.

Arantxa Rus en Robin Haase

Arantxa Rus heeft met haar Slowaakse partner Viktoria Kuzmova de halve finales van het dubbelspel bereikt in het WTA-toernooi van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het duo won in de kwartfinales van de Mexicaanse Fernanda Contreras Gomez en de Amerikaanse Cahterine Harrison: 1-6 6-4 10-7. In de halve finales nemen Rus en Kuzmova het op tegen de Japanse Miyu Kato en de Indonesische Aldila Sutjiadi.

Het Nederlandse tennisduo Robin Haase en Matwé Middelkoop is uitgeschakeld in de kwartfinales van het dubbelspel in het ATP-toernooi van Adelaide in Australië. Het als zesde geplaatste koppel boog in drie sets voor de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara: 3-6 7-5 6-10.

Haase en Middelkoop vormen dit seizoen een vast koppel. De 35-jarige Haase besloot zich bijna volledig op het dubbelspel te richten, terwijl de vier jaar oudere Middelkoop de samenwerking met Rohan Bopanna uit India verbrak. In Adelaide had het koppel een bye in de eerste ronde en versloeg het de Colombiaan Nicolás Barrientos en Ariel Behar uit Israël in de achtste finales: 7-6 (3) 7-6 (5).

Volledig scherm Arantxa Rus. © ANP / EPA