Geen snel besluit in zaak-Froome: 'Hij heeft meer geld en meer deskundigen'

Froome is dit jaar tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje positief getest op salbutamol. Dat nieuws kwam op 13 december naar buiten. Salbutamol is een geneesmiddel tegen astma. De Brit heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI was de waarde van de stof die werd aangetroffen in zijn urine, veel hoger dan is toegestaan. Froome moet zich verantwoorden bij de bond. Hij is vooralsnog niet geschorst.