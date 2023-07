Geen snelle ronde Verstappen in door regen geplaagde training op Silverstone, goede generale Leclerc

Max Verstappen heeft niet heel veel gehad aan de laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Halverwege de sessie begon het te regenen, waardoor hij veel tijd doorbracht in de garage. Verstappen reed geen enkel rondje op de snelle zachte band en klokte daardoor slechts de achtste tijd.

De zeven coureurs die boven hem eindigen, kwamen wel naar buiten op de softs. De beste generale was voor Charles Lecerlc. Hij reed in zijn Ferrari een rondje van 1.27,419 en is daarmee tot dusver de snelste coureur van het weekend.

Alexander Albon (Williams) was net als in de tweede vrije training verrassend sterk en was nu zelfs op bijna 2 tienden van een seconde van Leclerc de op één na snelste. Fernando Alonso gaf in zijn Aston Martin bijna 4 tienden toe en werd derde. Nyck de Vries van AlphaTauri zette de elfde tijd neer. Sergio Pérez kwam niet verder dan de veertiende tijd. Hij reed net als zijn teamgenoot Verstappen op mediums.

Geen kwalificatierun

Toen het begon te regenen was meteen duidelijk dat snelle tijden er niet meer in zouden zitten. De coureurs kwamen nog wel naar buiten op de intermediates, om aan de omstandigheden te wennen. Ook Verstappen kwam nog even op het circuit, maar beëindigde de training dus zonder een kwalificatierun neer te zetten.

Zorgen zal Verstappen zich niet maken richting de kwalificatie, die vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd begint. Gisteren liet hij zien dat het ook in Groot-Brittannië met de snelheid van de RB19 wel goed zit door in beide vrije trainingen de snelste tijd neer te zetten.

Ook bij de kwalificatie vanmiddag moeten de coureurs rekening houden met buien. Tijdens de race van morgen lijkt het wel droog te blijven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Einde VT3 De trainingssessie is voorbij. Verstappen eindigt als achtste, maar reed dus geen enkele kwalificatiesessie op softs. Op de mediums was de Nederlander wel de snelste van allemaal. Verstappen komt toch nog even naar buiten op de intermediates, om aan te voelen hoe de condities zijn. ,,Zijn de banden onder deze condities goed voor twee ronden?”, zo luidt de vraag via de boordradio. ,,Nee, slechts een", antwoordt Verstappen. Nyck de Vries is wel naar buiten gekomen op de intermediates. De Nederlander heeft de elfde tijd in handen, ruim een seconde achter Leclerc. Verstappen lijkt weinig zin te hebben om nog naar buiten te komen. Snelle tijden hoeven we op dit natte circuit ook niet meer te verwachten. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Zo snel als de bui kwam, zo snel is het ook weer droog geworden. Veel coureurs wagen zich - op intermediates - toch weer het circuit op. Een opvallend moment aan het begin van de training. Norris kwam naar buiten met de koeling nog op zijn auto. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Verstappen is weggezakt naar P8. In tegenstelling tot de zeven coureurs die boven hem staan, heeft de Nederlander niet op de zachte band gereden tijdens VT3. Zo heeft hij zijn kans laten liggen om wat kwalificatiesimulaties te draaien. Of wordt het toch nog op tijd droog? De regen hing al in de lucht, maar komt nu ook met bakken naar beneden. Dit lijkt meteen het einde te zijn van VT3, al hebben de coureurs op papier nog tot 13.30 uur de tijd. Toch waagt Leclerc zich nog een paar rondjes op het natte circuit. Williams maakt weer een goede indruk. Albon zet de tweede tijd neer, 17 honderdsten achter Leclerc. Weer een wisseling van de wacht. Dankzij met name een uitstekende laatste sector snel Leclerc naar 1.27,419. Verstappen is nog wel altijd de snelste coureur op de mediumband. En Hamilton haalt er voor eigen publiek nog wat tijd af. Hij zet op zijn zachte band een rondje van 1.27,948 neer. Daarmee is hij 16 duizendsten rapper dan Sainz. De Ferrari's zijn op de softs sneller dan Verstappen. Sainz klokt 1.27,964 en is daarmee vooralsnog de snelste coureur van het weekend. Lecerlc volgt op één tiende, Verstappen is drie tienden langzamer. De auto van Brad Pitt (of Sonny Hayes?) hebben we nog niet gezien op het circuit/ Lees het opmerkelijke verhaal hier. © REUTERS Verstappen zet op de mediums meteen de snelste tijd neer: 1.28,836. Dat is maar acht tienden langzamer dan zijn kwalificatiesimulatie gisteren in de tweede vrije training. Max Verstappen kiest voor een setje mediums, net als bijna al zijn collega's. Ferrari kiest voor een eigen koers: Sainz en Leclerc komen naar buiten op de zachte band. Start VT3! Het is momenteel nog droog op Silverstone, maar er hangt wel regen in de lucht. Het zal daardoor snel druk worden op het circuit. Een blik op het circuit, waar zondag om de punten gestreden gaat worden. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. In de laatste training van gisteren liet Verstappen Ferrari-coureur Carlos Sainz twee honderdsten achter zich. Voor Nyck de Vries ging het niet zoals gehoopt. Bekijk hier de samenvatting. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Welkom! Goedemiddag en welkom in ons liveblog voor de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Tussen 12.30 en 13.30 Nederlandse tijd krijgen de coureurs nog één kans om te testen richting de kwalificatie van vanmiddag.



Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.