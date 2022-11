Geen sprake van boycot: bijna 2,2 miljoen mensen zien openingsduel WK voetbal op NPO1

Op het NOS Journaal van 20.00 uur na was de voetbalwedstrijd veruit het meest bekeken programma van de dag. Ook de voor- en nabeschouwing waren met respectievelijk 867.000 en 1,8 miljoen kijkers in trek. Het duel eindigde in een 0-2 overwinning voor Ecuador. Het Nederlands elftal komt vanmiddag om 17.00 uur voor het eerst in actie, tegen Senegal.



Het WK voetbal in Qatar is omstreden vanwege de schendingen van de mensenrechten in de rijke oliestaat. Her en der gingen geluiden op van een boycot. Zo zenden sommige horeca de wedstrijden niet uit. Maar op tv blijkt daar niets van. Ter vergelijking: de openingswedstrijd van het WK 2018, tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië, trok in Nederland met één miljoen kijkers een stuk minder belangstellenden.