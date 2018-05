Geen stalorders Ricciardo en Verstappen: 'Ze hebben hersens genoeg'

kampioenskoorts De hoogste tijd voor de platte kar

7:58 ENSCHEDE - De winter duurde lang, veel wedstrijden werden afgelast, hele competitierondes werden geschrapt en dus ontstond er een overvol inhaalprogramma in dit voorjaar. Vooral deze week is het druk op de velden in de regio met dinsdag, woensdag en donderdag 36 duels. Drie clubs kunnen de titel pakken.