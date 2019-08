Geen succes triatlete Klamer bij Olympisch testevent

De Twentse triatlete Rachel Klamer heeft een weinig succesvol olympisch testevent in Tokio achter de rug. De Beuningse finishte afgelopen nacht als zeventiende in de wedstrijd in de Japanse olympische stad.

Een jaar voor de Olympische Spelen werd in Tokio een testevent gehouden voor de triatleten. Met voor Nederland aan de start Rachel Klamer, die in Rio nog als tiende over de streep kwam, en Maya Kingma. Die deed lange tijd goed mee in de kopgroep, maar stapte halverwege het fietsonderdeel met rugklachten uit de wedstrijd. Klamer wist wel de finish te halen, maar passeerde die streep op 3.10 minuten van de winnares. Vanwege de hoge temperatuur werd de afstand van het afsluitende looponderdeel gehalveerd tot vijf kilometer.

Na het zwemonderdeel reed Klamer in een tweede groep achter de zeven koplopers. De wedstrijd kende een opmerkelijk slotstuk, waarbij de Britse vrouwen Jessica Learmonth en Georgia Taylor-Brown samen hand in hand over de streep gingen. Dat kwam beiden uiteindelijk, ongeveer een uur later, op een diskwalificatie te staan. De zege ging daardoor naar Flora Duffy uit Bermuda. Het zilver was voor de Italiaanse Alice Betto, brons voor Vicky Holland uit Engeland. Klamer finishte aanvankelijk als negentiende, maar schoof dus twee plekken op in het eindklassement.

Team relay

Klamer komt deze week nogmaals in actie in Tokio. De triatlete uit Beuningen doet zondag, samen met Kingma, Marco van der Stel en Jorik van Egdom, mee aan de mixed teamrelay. Dat onderdeel maakt volgend jaar z’n olympische debuut.