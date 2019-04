Geen twaalfde titel in Monte Carlo voor Nadal na nederlaag tegen Fognini

De 31-jarige Fognini, die als dertiende is geplaatst in Monte Carlo, brak bij 4-4 de opslag van de als tweede geplaatste Nadal en serveerde de eerste set daarna goed uit. In de tweede set kon Nadal het tij niet keren. Sterker: Fognini kwam al snel op 5-0 en kreeg in game zes drie matchpoints, maar typisch voor vechter Nadal wist de Spanjaard die game nog te winnen. Het werd in set twee uiteindelijk 6-2 voor Fognini, waardoor de Italiaan voor het eerst in de finale staat van het toernooi in Frankrijk.



De harde wind had zaterdagmiddag veel invloed op het spel. Vooral Nadal produceerde ongebruikelijke missers. De nummer 2 van de wereld, die de laatste drie edities van het masterstoernooi won, stond maar liefst zes servicegames af.



Voor Nadal is het zijn eerste nederlaag op gravel sinds mei van vorig jaar, toen hij in Madrid van Dominic Thiem verloor. Fognini had Nadal al twee keer eerder op gravel verslagen. In 2015 won hij in Rio de Janeiro en in Barcelona op de favoriete ondergrond van de Spanjaard.