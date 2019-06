Geen Twentse springruiters voor Nations Cup Falsterbro

Deed Markeloër Willem Greve de afgelopen twee landenwedstrijden in Sopot (Polen) en Geesteren nog mee aan de Nations Cup, ditmaal maakt de bondscoach geen gebruik van de combinatie. Ook Gerco Schröder, die op het vijfsterrenconcours in Geesteren afscheid nam van zijn voormalig toppaard Glock’s London, komt niet in aanmerking om voor de Nederlandse equipe in actie te komen. Hetzelfde geldt voor Jeroen Dubbeldam. Beide in het verleden zeer succesvolle ruiters hebben tijd nodig om verder te werken aan een paard waarmee ze in de toekomst weer deel kunnen nemen aan de grote concoursen.

In de Zuid-Zweedse badplaats Falsterbo vindt van 11 tot en met 14 juli de eerstvolgende Nations Cup plaats. Voor de springruiters is het de derde wedstrijd in de FEI Longines Nations Cup series waar punten behaald kunnen worden. Ehrens maakte afgelopen weekend al bekend dat zijn selectie waaruit hij kan kiezen steeds breder wordt.

Na de tweede plaats in Geesteren en de vijfde in Sopot doet Ehrens in Falsterbo een beroep op Kevin Jochems met Cristello. De combinatie is in vorm met het zilver op het NK en de derde plaatsten in de vijfsterren Grote Prijzen van Sopot en Geesteren. Ommenaar Frank Schuttert was met Lyonel D onlangs nog vierde in de vijfsterren GCT Grand Prix van Stockholm en die van CH Eindhoven en vierde op het NK. Schuttert, pupil van Jos Lansink, is al jaren een ruiter waar Ehrens op kan rekenen.