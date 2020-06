Geen US Open-twijfels bij Murray: ‘Fijn om weer een groot toernooi te spelen’

Veel spelers hebben nog twijfels om naar New York af te reizen, nu de metropool zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. Murray ziet dat anders. ,,Het is fijn dat we de mogelijkheid krijgen weer een belangrijk toernooi te spelen. Natuurlijk is er geen publiek en verandert er veel door allerlei protocollen in verband met het virus. Zo mag ik bijvoorbeeld maar één begeleider meenemen. Dat is dan maar even zo. Dan neem ik maar één begeleider mee.”