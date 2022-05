Geen vervanger voor Rusland, F1-seizoen blijft 22 races lang

Door Arjan Schouten



Aanbod was er genoeg. Uit Europa, uit Azië, het Midden-Oosten. Tal van circuits bleken bereid om aan het einde van de zomer een Grand Prix te organiseren om zo het gat te vullen van de Formule 1-race in Sotsji, de race die al snel gecanceld werd na de Russische inval in Oekraïne.

Formule 1 heeft echter besloten om het gat van Sotsji (25 september) definitief niet in te vullen. Opties genoeg, maar de sport heeft afgewogen of de commerciële en sportieve waarde van die ene extra race wel op zou wegen tegen de toenemende kosten en de werkdruk in een seizoen dat toch al een logistieke legpuzzel is met races op vijf continenten. Ook de complicaties met vliegverkeer van de vracht van en naar Europa spelen een rol.

Na de nazomerse triple header in Spa-Francorchamps (28 augustus), Zandvoort (4 september) en Monza (11 september) wacht voor de coureurs straks dus twee weekenden rust alvorens in Singapore (2 oktober) en Suzuka (9 oktober) het Aziatische deel van de wereldtournee wordt afgewerkt. Via Amerika, Mexico en Brazilië wordt naar de seizoensfinale in Abu Dhabi (20 november) geracet.

Seizoen 2022 wordt dus niet het beoogde recordjaar waar Formule 1 vooraf op hoopte, met 23 races. Dat ongekende aantal blijft buiten bereik. Met 22 races staat dit seizoen gelijk aan het recordseizoen van vorig jaar, toen Max Verstappen wereldkampioen werd dankzij zijn laatste zege in Abu Dhabi.

