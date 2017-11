Geen Verweij op 1000 meter in Stavanger, blessure Koelizjnikov

Het is nog onzeker of Verweij morgen de 1500 meter schaatst, de afstand waarop hij vooralsnog bij trainingswedstrijden en de NK de meeste indruk maakte. Hij heeft zich nog niet afgemeld. Ook specialist Denis Joeskov rijdt deze afstand niet, hij kwam door visumproblemen Noorwegen niet in.



Koelizjnikov komt behalve op de 1000 vandaag ook niet in actie op de twee 500 meters. Hij kampt met een liesblessure.