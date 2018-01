Geen walk-on-girls meer bij darttoernooien PDC

FC Twente-speler Maher zou nu weer voor Oranje kiezen

7:00 ENSCHEDE - Het Marokaans elftal of Oranje? Tegenwoordig kiezen steeds meer in Nederland geboren Marokkaanse voetbal voor de nationale ploeg van Marokko. Adam Maher deed het in 2013 anders. Hij koos voor Oranje. ,,En ik heb daar totaal geen spijt van’’, zegt de nieuwe middenvelder van FC Twente.