Geen WK, wel trainingskamp én BinckBankTour voor Van der Poel

,,Het was lastig, maar we moesten een keuze maken,’’ zegt Roodhooft over de afzegging voor het WK. ,,Op deze manier willen we proberen dat Mathieu zo sterk mogelijk is in de klassiekerperiode. Het parkoers van het WK is toch vrij lastig. Misschien zelfs iets te lastig. Mocht het nu echt een parkoers zijn dat hem op voorhand honderdprocent ligt was het misschien anders. Nu moet je afwachten of de wedstrijd voor hem ideaal zal verlopen. Vandaar dat we kiezen voor deze weg en Mathieu was het er snel mee eens.’’