Geen zestiende dubbeltitel voor Demi Schuurs na verloren finale in Madrid, Koolhof naar finale

Demi Schuurs heeft in Madrid naast haar zestiende dubbeltitel op de WTA Tour gegrepen. Ze verloor de finale in Madrid met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk van Gabriela Dabrowski uit Canada en de Mexicaanse Giuliana Olmos. De beslissing viel in de zogeheten matchtiebreak: 7-6 (1) 5-7 10-7.

Schuurs en haar Amerikaanse partner moesten vrijdag twee keer in actie komen, om zowel in de kwart- als de halve finales te spelen. Ze plaatsten zich voor de eindstrijd door het als eerste geplaatste duo Storm Sanders/Shuai Zhang in twee sets te verslaan.

Eerder dit jaar won Schuurs met Krawczyk wel de dubbeltitel in Stuttgart. Dat betekende voor de 28-jarige Limburgse haar vijftiende toernooizege op het hoogste niveau.

Koolhof naar finale

Wesley Koolhof heeft zich met zijn dubbelpartner Neal Skupski geplaatst voor de finale van het masterstoernooi van Madrid. De 33-jarige Nederlander en de Brit (32) waren in twee sets te sterk voor Hubert Hurkacz uit Polen en de Amerikaan John Isner: 7-6 (7) 7-5.

De partij in de Spaanse hoofdstad was na 1 uur en 43 minuten afgelopen. Het eerste matchpoint werd gelijk benut. In de finale zijn Jamie Murray en Michael Venus of Juan Sebastian Cabal en Robert Farah de tegenstanders.

Koolhof en Skupski staan op basis van hun resultaten dit jaar op de eerste plek op de wereldranglijst in het dubbelspel. Koolhof is bezig aan een sterk seizoen. Hij won dit jaar al drie toernooien, in Melbourne, Adelaide en Doha. Eind vorige maand verloor hij de eindstrijd in Barcelona.