Geerink opent het bal in Wierden

WIERDEN - Met een zege in de eerste kwalificatie voor de Grote Prijs is Sander Geerink Indoor Wierden goed begonnen. De springruiter uit Gelselaar was met zijn paard Donner Ik de beste combinatie in een wedstrijd met hindernissen van 1.40 meter hoogte.

Sander Geerink, die in 2016 ook al Indoor Wierden opende met een zege, zag zijn broertje Vincent vijfde worden in de internationale wedstrijd. De toptien met zeven verschillende nationaliteiten, waaronder ruiters uit Japan en Finland, tekent het internationale springgeweld dat naar Wierden is afgereisd. De Belg Thierry Goffinet werd tweede, voor de Brit Jonathan Dixon en de Ier Cameron Hanley.

„Ik heb een gruwelijk snel paardje”, aldus de winnaar na afloop. „Ik had steeds de eerste afstand en pakte een paar keer een korte bocht. Dat was het. Niks geks gedaan, maar ik wist wel dat we kans maakten. Donderdagavond rijd ik hem in de 1.45m ranking proef en zaterdagavond in de Grote Prijs.”

Sander Geerink’s troef heet Donner Ik, eigendom van zijn nieuwe Nederlandse sponsor SF Equestrian die ook Bart Bles voorziet van internationale springpaarden. De samenwerking kwam als geroepen. De laatste internationale wedstrijd met meerdere paarden dateerde voor Sander Geerink al van begin dit jaar. „En toen brak er een andere tijd aan. Ik verkocht mijn vier Grand Prix-paarden Robinson, Bentley, Enorm en Something Special in één maand tijd. Toen die weg waren, had ik er niet heel veel schik aan om internationaal te rijden. Ja, ik ben nog wel met één paard in Geesteren geweest, omdat dat dichtbij is. Maar ik had het een beetje opgegeven. Normaal komt er altijd wel iets nieuws, alleen duurde het nu wat langer. Maar sinds anderhalve maand ben ik weer aan het rijden. Een mooie kans.”

Plezier

Geerink kijkt uit naar komende dagen. „Ik ben sowieso blij dat ik hier weer rijd. Een mooi en harstikke gezellig concours waar natuurlijk ook nog eens de familie van m’n vriendin woont en waar we veel bekenden zien. Ik heb wel wat met Indoor Wierden. Ga er altijd met plezier rijden.”

