Gele kaart voor Luis Suárez na meekijken op VAR-scherm

Deense regelgeving Ten Hag hoopt nog op versterkin­gen in Denemarken: ‘Dit gaat richting competitie­ver­val­sing’

7:02 Na AZ en PSV is ook Ajax een heuse corona-explosie ten deel gevallen. Ten minste, dat is hoe de Deense autoriteiten het elftal positieve tests interpreteren. Erik ten Hag heeft goede hoop morgen nog spelers te kunnen verwelkomen in Herning voor de cruciale ontmoeting met FC Midtjylland in de Champions League. ,,Dit is geen fair play. Dit gaat richting competitievervalsing.”