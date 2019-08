Geletruidrager Mike Teunissen in Profronde Almelo

Stroot blij met loting: ‘We zijn zeker niet kansloos’

14:54 ENSCHEDE - Trainer Tommy Stroot van FC Twente Vrouwen is blij dat zijn ploeg vrijdag bij de Champions League-loting in Nyon gekoppeld werd aan het Oostenrijkse Sankt Pölten. ‘‘Een mooie uitdaging, we zijn zeker niet kansloos.’’