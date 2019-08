Gelijkspel AZ ondanks slotoffensief tegen tien man Antwerp

Een treffer in de slotfase van Myron Boadu heeft AZ in de bijna lege Grolsch Veste behoed van een dreigende nederlaag. De ploeg heeft daardoor nog genoeg kansen om zich volgen­de week te plaatsen voor de groepsfase in de Europa League.

Door Nik Kok



Hoe mooi AZ sommige aanvallen ook componeerde, de kansen werden maar niet benut. Tot de 82ste minuut, toen tegenstander FC Antwerp al met tien man speelde vanwege een rode kaart, er bij AZ maar liefst vijf aanvallers in het veld stonden en Boadu de bevrijdende gelijkmaker scoorde.

AZ had in de vrijwel lege Grolsch Veste waar het duel werd gespeeld vanwege het ingestorte dak van het eigen stadion, allang op voorsprong kunnen komen. Hoe mooi sommige aanvallen van de ploeg van Arne Slot ook waren. Zo was de fraaiste AZ-aanval na ruim twintig minuten al een combinatie tussen Jonas Svensson en Calvin Stengs, die leidde tot een inzet van laatstgenoemde die nog maar net gekeerd kon worden door Antwerp-keeper Sinan Bolat.

Kansen waren er ook voor Antwerp, hoewel veel minder. Al snel bleek dat de Alkmaarders in de Belgische opponent hun beste tegenstander van het zo goed begonnen, nog jonge seizoen troffen. Maar onverschrokken speelde AZ ook tegen de Belgen. Ondanks dat de club steeds maar weer moet reizen. Nu weer 192 kilometer naar Enschede. Voor een thuiswedstrijd nota bene, de derde thuiswedstrijd buitens­huis.

Volledig scherm © BSR Agency

Onzekerheid

AZ is een club in onzekerheid geworden. Over wat er moet gebeuren met het stadion en hoeveel geld dat nu allemaal gaat kosten. Die onzekerheid zal wel even blijven, ondertussen proberen de spelers er maar het beste van te maken. Ook als elke aanmoediging echoot in de een stadion met plaats voor 30.000 toeschouwers, maar waar er maar 4000 af zijn gekomen op een duel dat de geschiedenisboeken ingaat als de slechtste bezochte thuiswedstrijd in Europees verband uit de clubhistorie. Ook al omdat er in Enschede geen supporters van Antwerp welkom waren. Het leek daarom wel op een wedstrijd die gedwongen achter gesloten deuren gespeeld moest worden.

AZ moest de tegentreffer van FC Antwerp nog voor rust slikken. De eerste in zeven wedstrijden en veertig minuten. Nadat Pantelis Hatzidiakos, die speelde voor de geblesseerde Stijn Wuytens, een kopduel van Dieumerci Mbokani verloor en Dylan Batubinsika van dichtbij kon binnenwerken.

Volledig scherm © BSR Agency

Rijke eigenaar

Antwerp, dat de laatste twee competitiewedstrijden met 4-1 won en inmiddels vierde staat in de Belgische eerste klasse, is een club in opkomst, laat dat duidelijk zijn. Met spelers uit alle windstreken. Vanavond maakten slechts twee Belgen deel uit van de stugge en fysiek sterke basisopstelling. Jarenlang dreigde de club ten onder te gaan maar onder de puissant rijke eigenaar Paul Gheysens, een van de rijkste mannen van België, heeft FC Antwerp weer de ambitie om voor het eerst sinds 1994 een hoofdtoernooi van een Europees toernooi te bereiken. Boerenzoon Gheysens die zich opwerkte tot projectontwikkelaar zal met enig genoegen hebben gekeken naar de ontwikkelingen in Enschede. De handen voor de ogen slaand bij een inzet van Rafaelov op de paal, die in de handen van AZ-doelman Bizot stuiterde. Maar ook vrezend voor een AZ-goal die er feitelijk de hele wedstrijd al aan zat te komen maar pas werd gemaakt in de spannende slotfase. In Brussel wacht volgende week een spannende strijd.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BELGA