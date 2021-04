Gelsenkirchen schreeuwt van ellende na degradatie Schalke: ‘Dit voelt zo naar’, zegt Ahmed Kutucu

Een dag later is er ook alweer het optimisme. „Komend seizoen worden we kampioen”, zegt Ahmed Kutucu, nu spits van Heracles. De huurling keert dan waarschijnlijk terug bij Schalke 04, waar hij al sinds zijn 11de speelt. „De tweede Bundesliga is een zware competitie, met mooie tegenstanders, vergelijkbaar met de Championship in Engeland. Goed voor mij, ik wil er graag in spelen en over een jaar vieren dat we terug zijn op het hoogste niveau.”