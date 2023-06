Gemis van recordwinnaar is voelbaar in Parijs: ‘Nadal en Roland Garros, dat is echt iets speciaals’

Eredivisie­clubs stellen beslissing over mediadeal uit, nog geen garanties van Disney

De Nederlandse clubs nemen komende maandag nog geen beslissing over hun nieuwe mediacontract per 2025. De stemming is uitgesteld nadat bleek dat het Amerikaanse moederbedrijf Disney nog geen garanties wilde geven over de deal die ESPN eerder op tafel legde, ter waarde van minimaal 1,7 miljard euro.