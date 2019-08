Gemixte teamestafette: niemand kent de exacte regels

Het nieuwe onderdeel gemixte teamestafette dat vandaag plaatsvindt op het EK wielrennen in Alkmaar is omgeven met vraagtekens. Niemand kent exact de regels, ook bondscoach Koos Moerenhout niet.

,,Wil je weten hoe dit nieuwe onderdeel werkt? Je bent niet de enige, sluit maar aan in de rij.” Moerenhout had gistermiddag weinig informatie over de gezamenlijke teamestafette voor mannen en vrouwen. Ja, zijn team bestaat uit drie mannen (Bauke Mollema, Koen Bouwman en Ramon Sinkeldam) en drie vrouwen (Floortje Mackaij, Amy Pieters en Riejanne Markus) en ja, de tegenstand komt uit Duitsland, Italië, België, Frankrijk, Rusland, Slowakije en Tsjechië. Maar verder dan deze feiten en dat het rondje bij Alkmaar 22,4 kilometer lang is, komt de bondscoach niet.

Onduidelijkheid

Daar houdt de voorkennis van Moerenhout wel op. ,,Hopelijk hoor ik maandagavond in de ploegleidersvergadering meer. Er bestaat onduidelijkheid over de startlocatie, de manier van aflossen tussen de drie mannen en drie vrouwen en de starttijden tussen de deelnemende landen.”

De gemixte teamestafette, internationaal Mix Team Relay genoemd, is de opvolger van de ploegentijdrit van merkenteams die op het wereldkampioenschap in Innsbruck is gereden. Met het onderdeel wil de UCI meegaan met de tijd en een moderne, genderneutrale discipline toevoegen aan de kampioenschappen. De drie mannen rijden eerst het rondje van ruim 22 kilometer, direct gevolgd door de drie vrouwen. De finish van de tweede vrouw telt als eindtijd.

Volledig scherm Bauke Mollema is een van de deelnemers. © BSR Agency

Net als bondscoach Moerenhout ziet de UCI het nieuwe onderdeel als een test voor het wereldkampioenschap, later dit jaar in Yorkshire. Het EK moet ook voor de wielerbond oplossingen bieden voor mogelijke kinderziektes. De UCI wil antwoorden vinden op de vragen hoe de vrouwenteams staan opgesteld bij de start als drie mannentrio’s binnen twintig seconden van elkaar de eindstreep naderen en hoe bondscoaches zowel de mannen als vrouwen kunnen volgen vanuit de ploegleiderswagen.

Quote Er komt weinig tactiek bij kijken Koos Moerenhout

De plaats op de agenda verraadt ook dat het om een test gaat. Morgen staat de individuele tijdrit voor mannen en vrouwen al op het programma. De echte specialisten riskeren het niet om een dag eerder zichzelf binnenstebuiten te keren in het ploegenonderdeel. Bij het WK zal de rustperiode langer zijn zodat elke bondscoach over zijn sterkst mogelijke zestal kan beschikken.

Snel rondje

Door de overvolle agenda’s van de renners is gisterochtend pas voor het eerst met elkaar getraind op het rondje, waar morgen ook de individuele tijdrit wordt verreden. Technisch is het parcours allesbehalve. ,,De rondgang is makkelijk, er komt weinig tactiek bij kijken. Het parcours is geschikt voor de typische hardrijder. Voor ons is het vooral zaak om elkaar niet te vroeg naar de kloten te rijden. Je bent maar met drie man, dus je hebt vrijwel geen tijd om te herstellen omdat je meteen weer naar de kop moet. “

Automatismen zijn er in de korte trainingstijd met elkaar niet ingeslepen. Moerenhout acht een medaille mooi meegenomen voor dit EK, maar kan de kansen moeilijk inschatten. ,,Het is de moeite waard om te kijken of dit onderdeel een toevoeging voor het wielrennen is. Dat is nog maar de vraag, hè?”