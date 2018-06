Genadeloze Sjarapova maakt korte metten met Pliskova

De 31-jarige Russin speelde haar beste partij van het toernooi. In de eerste ronde had ze nog de nodige moeite met de Nederlandse Richèl Hogenkamp en ook in de tweede ronde moest ze diep gaan tegen de Kroatische Donna Vekic uit Kroatië, maar tegen de veel hoger ingeschatte Pliskova lukte alles. Sjarapova sloeg de ballen waar ze wilde en haar tegenstandster had geen antwoord.



Sjarapova komt in de vierde ronde tegenover de winnares van het duel tussen de Amerikaans Serena Williams en de Duitse Julia Görges te staan.