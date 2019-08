Geneutraliseerde etappe in Polen eindigt met minuut stilte voor Lambrecht

Enschedeër Ismail H'Maidat (24) krijgt bij Como de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen

18:12 ENSCHEDE - Voetballer Ismail H'Maidat heeft een nieuwe club gevonden. De 24-jarige Enschedeër heeft een contract getekend bij het Italiaanse Como, dat uitkomt in de Serie C. Het is al de dertiende club voor H'Maidat.