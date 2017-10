Geniez wint generale voor 'Lombardije', Oomen knap zesde

De Franse renner Alexandre Geniez heeft dinsdag de 97ste editie van de Tre Valli Varesine op zijn naam gebracht. De coureur van AG2R versloeg na een wedstrijd over 192,8 kilometer van Saronno naar Varese zijn landgenoot Thibaut Pinot en de Italiaan Vincenzo Nibali in de sprint. Sam Oomen was de beste Nederlander op de zesde plaats.