Genoa maakt komst Schöne bekend, blessure gooit roet in het eten voor transfer Sané

De transfermarkt in Engeland is gesloten! Vanavond begint de Premier League en de Engelse clubs weten met welke selecties ze het de eerste seizoenshelft moeten doen. In andere landen is de transfermarkt nog wél open. Volg hier de laatste geruchten en afgeronde transfers.

Sané niet naar Bayern door blessure

Een transfer naar Bayern München is voor Leroy Sané van de baan. City-trainer Pep Guardiola zegt überhaupt van niets te weten. ,,Ik heb niet over zijn vertrek nagedacht”, zei de coach daarover. ,,Hij is van ons en heeft niet bij mij aangegeven dat hij weg wil.” De 23-jarige vleugelaanvaller scheurde in de strijd om de Engelse Supercup de kruisband in zijn rechterknie en wordt volgende week daaraan geopereerd.

Volledig scherm Leroy Sané grijpt naar zijn rechterknie. © EPA

PSV heeft Gloster definitief binnen: linksback tekent voor drie jaar

PSV heeft Chris Gloster (19) definitief in huis. De Amerikaanse linksback heeft de medische keuring doorstaan. Naar verluidt betaalt PSV enkele tonnen plus eventuele bonussen aan het Duitse Hannover 96, waar Gloster onder contract stond. Gloster werd al enkele jaren gevolgd door PSV en stond te popelen om naar Eindhoven te trekken. Nadat Hannover-trainer Mirko Slomka hem naar de hoogste jeugdploeg had teruggezet, meldde hij zich ziek in Duitsland. De zaakwaarnemer van Gloster meldde tegen dagblad Bild dat hij verwachtte dat de transfer van de Amerikaan een dezer dagen afgerond zou worden.

Volledig scherm Chris Gloster. © BSR Agency

Genoa maakt komst Schöne bekend

Lasse Schöne heeft zijn transfer van Ajax naar Genoa afgerond. De 33-jarige middenvelder uit Denemarken zal ook in de Serie A met rugnummer 20 gaan spelen. Schöne tekent bij Genoa een contract voor twee seizoenen met de optie voor nog een derde jaar. Ajax ontvangt 1,5 miljoen euro voor de routinier.

Kagawa naar Real Zaragoza

Shinji Kagawa vervolgt zijn loopbaan bij Real Zaragoza, dat sinds 2013 uitkomt op het tweede niveau in Spanje. De dertigjarige aanvallende middenvelder uit Japan komt over van Borussia Dortmund, dat hem vorig seizoen al verhuurde aan Besiktas. De 97-voudig international van Japan speelde ook twee seizoenen voor Manchester United, maar was vooral succesvol in zijn eerste periode bij Borussia Dortmund. Hij tekende bij Real Zaragoza een contract voor twee seizoenen.

Linssen blijft bij Vitesse

Als het aan Bryan Linssen ligt, blijft hij bij Vitesse. Toch houdt hij een slag om de arm. Lees hier waarom.

Aanwinsten trainen mee bij Feyenoord

Daags na de 4-0 overwinning op Dinamo Tbilisi in de voorronde van de Europa League zijn de fans van Feyenoord vandaag getuigen van de eerste stapjes van aanwinsten Rick Karsdorp en George Johnston op het trainingsveld van de Rotterdammers. Daar horen uiteraard de nodige handtekeningen en foto's bij.

Ajax wijst voorstel São Paulo over Neres af

Volledig scherm David Neres. © BSR Agency Vanuit Braziliaanse media verschenen eerder vandaag berichten dat Ajax de transferrechten van São Paulo over David Neres zou hebben overgenomen. Volgens de Amsterdammers is dit niet aan de orde.



Onlangs stelde São Paulo wel aan Ajax voor om de twintig procent van de transferrechten, die begin 2017 werden afgesloten toen David Neres de overstap maakte naar Amsterdam, voor 9 miljoen euro over te nemen. In dat geval zou de Braziliaan, voor wie Ajax destijds 15 miljoen euro betaalde, alsnog de duurste Ajacied in de geschiedenis zijn geworden.



Ajax heeft daar echter geen interesse in. Afgelopen woensdag verlengde de Braziliaanse aanvaller zijn verbintenis in Amsterdam tot medio 2023. Voor São Paulo was dit slecht nieuws. De Braziliaanse club verkeert in financiële problemen nadat het onder meer Dani Alves overnam en heeft dringend geld nodig. Aangezien Neres deze zomer Ajax trouw blijft, probeerde de club het op een andere manier, maar dat lukte niet.

Lukaku krijgt ‘nummer 9'

Romelu Lukaku gaat ook bij Internazionale met rugnummer 9 spelen, net als bij Manchester United, meldt de Italiaanse club op Twitter. Daarmee neemt de Belgische spits het nummer over van Mauro Icardi, die in onmin leeft met de club en na zes seizoenen mag vertrekken.

Lukaku ondertekende donderdag een contract tot de zomer 2024 bij Inter. Met de transfer zou een som van 70 miljoen euro gemoeid zijn. Met bonussen kan dat bedrag nog met zo’n 10 miljoen oplopen.

Gündogan langer bij City

Manchester City heeft het contract met Ilkay Gündogan verlengd tot medio 2023. De Duitse middenvelder kwam in de zomer van 2016 voor 27 miljoen euro over van Borussia Dortmund en speelde sindsdien al meer dan honderd wedstrijden voor The Citizens, waar Gündogan een belangrijke rol speelde in de twee Premier League-titels.

Volledig scherm LONDON, ENGLAND - AUGUST 04: Ilkay Gundogan of Manchester City celebrates with the FA Community Shield following his team's victory in the FA Community Shield match between Liverpool and Manchester City at Wembley Stadium on August 04, 2019 in London, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images) © Getty Images

Chelsea wil Zaha

Volledig scherm Wilfried Zaha. © Getty Images De transfermarkt in Engeland ging gisteren dicht, maar de geruchten voor transfers in januari gaan alweer rond. The Sun stelt dat Wilfried Zaha (Crystal Palace) in januari naar Chelsea gaat. Zaha zou een transferverzoek hebben ingediend bij de club uit Londen, maar die wilde de sterspeler niet laten gaan. In januari zou een overstap er alsnog van moeten komen.



Er is echter één 'maar’: Chelsea heeft een transferverbod, óók aankomende winter nog. The Blues zijn volgens het Engelse medium echter zo overtuigd dat het verbod tussentijd wordt opgeheven dat de club een bod van bijna 90 miljoen euro aan het voorbereiden is.

Transfer Verrips krijgt een staartje

Doelman Michael Verrips (22) tekende gisteren een vierjarig contract bij Sheffield United nadat hij zijn contract eenzijdig verbrak bij KV Mechelen. Die ploeg gaat echter niet akkoord met de transfer en stapt zelfs naar de FIFA. Volgens de club is er geen akkoord Michael Verrips noch met Sheffield United over een correcte transfer van de doelman.



,,De afgelopen dagen wilde KV Mechelen Verrips de kans bieden om tot een akkoord te komen en een correcte transfer naar Sheffield United uit te werken. Na vele beloftes van de entourage van Michael Verrips heeft KV Mechelen pas woensdagavond, één dag voor het sluiten van de inkomende transfermarkt in de Premier League, een concreet bod van Sheffield United ontvangen. Ondanks contacten met Sheffield United trok de Engelse club deze middag het bod plots weer in om hem enkele uren later aan te kondigen als inkomende transfer van een vrije speler.”