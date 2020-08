Gent-Wevelgem wil mondkapjesplicht langs hele parkoers

,,Waar publiek samenkomt, is het nu eenmaal gevaarlijker. Toeschouwers dragen bijvoorbeeld geen mondmasker als het in het begin niet druk is. Maar als er dan mensen bij komen, wordt dat een onveilige situatie. Als mensen naar de koersen komen kijken, zouden ze best allemaal een mondmasker opzetten. Dat zou een regel moeten zijn voor alle koersen in België. Dat zorgt voor duidelijkheid en veiligheid”, vertelt Langedock, die hoopt dat de politiek ingrijpt.