George Russell rijdt al maanden in de schaduw van Max Verstappen: ‘Ik geloof dat mijn kans een keer komt’

Voetbalpod­cast | ‘PSV had het ook lastig gehad tegen dit Fenerbahçe’

Een positief resultaat. Een ok resultaat en een negatief resultaat. Het is de balans van een avond voorrondes in de Europa en Conference League van de Nederlandse ploegen. Ajax won met 1-4 bij Loedogorets. Twente verloor met 5-1 van Fenerbahçe en AZ speelde thuis gelijk tegen Brann. In de AD Voetbalpodcast blikt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka terug op een avondje Europees voetbal.