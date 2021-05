Geraint Thomas na sterke tijdrit winnaar in Ronde van Romandië

GP Spanje Miller verrast en boekt tweede carrièreze­ge in MotoGP

15:29 De Australiër Jack Miller heeft voor de tweede keer in zijn carrière een race in de MotoGP gewonnen. De motorcoureur van Ducati zegevierde heel verrassend in de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez. Millers eerste zege was al vijf jaar geleden, toen hij in de stromende regen de TT van Assen op zijn naam schreef.