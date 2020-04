Gerrie Mühren bezorgt Real Madrid de ultieme vernedering

FC Twente Vrouwen niet naar Champions League

24 april ENSCHEDE - Het is even wennen maar voor FC Twente Vrouwen is er het komende seizoen geen plek in de Champions League weggelegd. In navolging bij de mannen heeft de KNVB ook besloten om de huidige ranglijst als eindklassering te laten gelden. FC Twente stond op het moment van stopzetten derde.