Gerts derde in openingsrit Oostenrijk, ritzege Mohoric

Hamilton snelste in derde training, Verstappen klokt vijfde tijd

13:15 Met een vijfde plaats in de derde en laatste vrije training trekt Max Verstappen straks naar de kwalificatie op Silverstone. Beleefde hij gisteren een moeizame dag met een haperende versnellingsbak en een spin in de middagtraining, nu bleef hij foutloos en had hij de tijd om nog het een en ander uit te proberen voor de kwalificatie op het 5,8 kilometer lange circuit in Norhthamptonshire.