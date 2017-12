Gerwen versus Gerwyn in Ally Pally

De grootste dartsprestatie van Gerwyn ‘The Iceman’ Price tot dusverre was het bereiken van de finale van de UK Open afgelopen jaar. Daarin verloor hij met 11-6 van Peter Wright. Deze Major moest Michael van Gerwen overslaan vanwege een rugblessure.

Dat Gerwyn Price de tegenstander is van Van Gerwen in de derde ronde van het WK, is volgens verwachting. De Welshman is als zestiende geplaatst en haalde in zijn eersterondepartij tegen Ted Evetts een hoog niveau (3-0, moyenne 101,55). Met een wat lager gemiddelde (96,93) kwam hij ook vrij eenvoudig de tweede ronde door (4-1) tegen Ian White. Bij de afgelopen drie WK’s strandde Price steeds in de eerste ronde (tegen achtereenvolgens Peter Wright, Andrew Gilding en Jonny Clayton).