Gerwyn Price geniet van superieure vorm in Premier League of Darts: ‘Ik zit in Michael van Gerwens hoofd’

Dankzij zijn finaleplek in Leeds vorige week staat Price 4 punten los van Van Gerwen in de stand. Hoewel beide darters al zeker zijn van een plekje in de play-offs, geniet de oud-wereldkampioen van zijn ijzersterke vorm. Vooral omdat er periodes zijn geweest dat hij niet in de buurt kwam van MvG. ,,Ik weet zeker dat het in Michaels hoofd zit dat ik hem al een tijdje niet heb verslagen", zei Price in aanloop naar het dartsfeest in Manchester. ,,Ik heb ooit 19 of 20 wedstrijd op rij van hem verloren, dus als ik ook zoiets bij hem kan krijgen ben ik blij.”

Die druk voelde wereldkampioen Michael Smith vooral in het begin van de competitie. De Engelsman boekte in Leeds vorige week een broodnodige zege om zicht te blijven houden op een ticket voor de play-offs. ,,Nu ik in poleposition sta voor de top vier, voel ik me goed", verklaarde Smith. ,,Sinds ik het WK en in Bahrein (onderdeel van de World Series of Darts, red.) won, is mijn niveau matig geweest, maar vorige week speelde ik erg goed. Het was een grote overwinning voor me.” In Manchester staat hij vanavond tegenover Nathan Aspinall - een directe concurrent voor de top 4. ,,Hopelijk kan ik winnen en voor wat ademruimte zorgen.”