Gerwyn Price over verbod koptelefoons tijdens dartswedstrijden: ‘Wil het er niet meer over hebben’

Price, voormalig nummer 1 van de wereld, was er tijdens het afgelopen WK darts he-le-maal klaar mee. De Welshman werd volop uitgefloten en uitgejoeld tijdens de kwartfinale van het WK tegen de Duitser Gabriel Clemens. The Iceman besloot vervolgens om met een koptelefoon voor de oche te gaan staan. Het mocht echter niet baten voor Price. Hij verloor en stelde na afloop niet zeker te weten of hij ooit nog op het WK zou verschijnen.

Op het moment dat Price besloot met koptelefoon te gaan darten, stond daar nog niets over in de spelreglementen. Daar heeft de Darts Regulation Authority (DRA) nu verandering in gebracht. ,,Het is voor de spelers niet toegestaan om tijdens het gooien op bullseye voorafgaand aan de wedstrijd of tijdens het duel koptelefoons, oorbeschermers of iets soortgelijks te dragen", zo valt er te lezen in de bijgewerkte spelregels. Oordopjes die niet zichtbaar zijn, zijn wél toegestaan.

,,Ik heb iets geprobeerd en het heeft niet het gewenste effect gehad", zei Price in aanloop naar de Premier League, die vanavond begint. ,,We gaan gewoon verder en ik wil het er niet meer over hebben", aldus de Welshman, die ernaar uitkijkt om weer in Belfast aan de oche te staan. ,,Vorig jaar gooide ik hier twee negendarters. En ik word hier meestal niet zo vijandig verwelkomd.”

Michael van Gerwen verwachtte al dat de PDC zou ingrijpen na het WK: ,,Toen hij tijdens een van de pauzes van zijn wedstrijd de ingooiruimte binnenkwam, zei ik dat hij de ballen niet had om die koptelefoon op te zetten op het podium. Ik dacht ook echt dat hij het niet zou doen en ik denk ook niet dat het moet worden toegestaan. Bij het opstellen van de regels hebben ze er geen rekening mee gehouden dat iemand dit ooit zou gaan doen, volgens mij. Dat zullen ze nu wel rechtzetten”, zei de Nederlander.

