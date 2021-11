Gerwyn Price wint Grand Slam of Darts voor de derde keer

Video Payet opnieuw bekogeld met flesje, Franse kraker tussen Lyon en Marseille ligt al uur stil

De Franse kraker tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille in de Ligue 1 is gestaakt. Dimitri Payet, de sterspeler van Marseille, kreeg al na vier minuten een flesje water vanuit het publiek tegen zijn hoofd aan. De wedstrijd ligt inmiddels al een uur stil. Het is niet duidelijk of er vanavond nog gespeeld gaat worden, maar die kans lijkt met de minuut kleiner te worden. Payet zou flink in shock zijn, waardoor Marseille weinig trek heeft om terug het veld op te gaan.

21:50