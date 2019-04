Geschatte transferwaarde Ajax stijgt in negen maanden met 200 miljoen euro

Kasper Dolberg (21) - +10 miljoen euro

Zijn rol bij Ajax is er niet groter op geworden, zijn geschatte waarde wel. AS Monaco bood in de zomer van 2017 nog 50 miljoen euro. Dat bedrag is ver weg, niettemin is de waarde van de pas 21-jarige Deen nog altijd hoog.



Betaald bedrag : 270,000 euro

Marktwaarde afgelopen zomer : 12 miljoen euro

Marktwaarde : 22 miljoen euro