Geschke vindt onderdak bij Cofidis, Mezgec langer in Australische dienst

Geschke reed jarenlang voor de huidige Sunweb-ploeg van manager Iwan Spekenbrink. De Duitser hielp zijn teamgenoot Tom Dumoulin in 2017 aan de eindzege in de Ronde van Italië. Zelf won hij twee jaar eerder een etappe in de Tour de France. In de Vuelta die nu bezig is in Spanje, stapte Geschke na drie etappes af.