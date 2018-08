Geschorste Bruyneel moet miljoen dollar aan overheid betalen

Bruyneel moet bovendien ook 369.000 dollar aan 'civil penalties' betalen. Dat zijn boetes die de overheid kan opleggen bij inbreuken op de wet. US Postal Service pompte tussen 2000 en 2004 in totaal 32,3 miljoen dollar in de wielerploeg.

De uitspraak is een uitvloeisel van een rechtszaak die Floyd Landis, ex-renner bij US Postal en klokkenluider in de dopingaffaire-Armstrong, in 2010 begon. Drie jaar later, toen Armstrong zijn dopinggebruik had toegegeven bij Oprah Winfrey, sloot de Amerikaanse overheid zich aan bij die zaak. De gevallen wielerheld, die zijn zeven Tourzeges kwijtraakte en levenslang werd geschorst, ging in april akkoord met de terugbetaling van bijna 7 miljoen dollar.